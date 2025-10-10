 В Азербайджане начался сезон охоты - ОФИЦИАЛЬНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане начался сезон охоты - ОФИЦИАЛЬНО

First News Media14:35 - Сегодня
В Азербайджане начался сезон охоты - ОФИЦИАЛЬНО

С сегодняшнего дня в Азербайджане официально открыт охотничий сезон.

Соответствующее решение было принято на заседании Координационного совета по вопросам охоты.

Об этом проинформировала представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.

"На заседании было принято решение об открытии охотничьего сезона до 1 декабря и продолжении наблюдения за динамикой процессов, происходящих в природе", - отметила специалист.

Арзу Бабаева подчеркнула, что в зависимости от результатов мониторинга вопрос о продлении охотничьего сезона может быть пересмотрен.

"Информация о сроках и нормах охоты на разрешенных диких животных и птиц размещена в разделе "Объявления" на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов. Призываем граждан соблюдать законы в охотничий сезон и не допускать случаев незаконной охоты", - добавила она.

Источник: Report

Поделиться:
266

Актуально

Мнение

Оттепель: В отношениях Баку и Москвы тают льды

Политика

Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения AZAL

Политика

Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

Общество

Пропала жительница столицы

Оказавший полиции вооруженное сопротивление был обезврежен и задержан

В села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района прибыла очередная группа переселенцев - ФОТО

Найденные в Агдере останки принадлежат группе военнослужащих Азербайджанской армии

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Яркая помада, лайки и подросток: где заканчивается сострадание и начинается шоу

В Баку бодибилдер чудом выжил после семи остановок сердца: Ему стало плохо в спортзале - ВИДЕО

Четверо граждан Азербайджана обвиняются в госизмене

Названа дата выплат пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

Последние новости

Путин: Москва и Баку будут вместе реализовывать большие планы

Сегодня, 16:58

Пропала жительница столицы

Сегодня, 16:53

Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения AZAL

Сегодня, 16:50

Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном

Сегодня, 16:40

Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях

Сегодня, 16:34

Оказавший полиции вооруженное сопротивление был обезврежен и задержан

Сегодня, 16:15

Белый дом отреагировал на решение Нобелевского комитета по премии мира

Сегодня, 16:10

Антикоррупционный суд рассматривает уголовное дело в отношении Сержа Саргсяна

Сегодня, 16:05

Президент Ильхам Алиев в Душанбе принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ - ФОТО

Сегодня, 15:55

В села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района прибыла очередная группа переселенцев - ФОТО

Сегодня, 15:50

Судебный процесс по делу граждан Армении продолжается оглашением документов

Сегодня, 15:45

Стартовали съемки масштабного исторического кинопроекта: В главной роли Рустам Джабраилов - ФОТО

Сегодня, 15:32

Оттепель: В отношениях Баку и Москвы тают льды

Сегодня, 15:25

Найденные в Агдере останки принадлежат группе военнослужащих Азербайджанской армии

Сегодня, 15:17

Мария Корина Мачадо - кто она и за что получила Нобелевскую премию мира 2025 года? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:12

Нетаньяху: ХАМАС будет разоружено, а Газа - демилитаризована

Сегодня, 14:55

Опасный TikTok тренд унес жизнь 12-летней азербайджанки в метро Нью-Йорка - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

В Азербайджане начался сезон охоты - ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 14:35

Генсек СНГ: Пашинян и Алиев тепло пообщались

Сегодня, 14:27
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10