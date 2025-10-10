Белый дом отреагировал на решение Нобелевского комитета по премии мира

Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира, заявил помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети X.

По его словам, президент США Дональд Трамп «продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни».

"У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, сможет сдвинуть горы силой своей воли», – написал Чунг.

10 октября Нобелевская премия мира была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Она получила награду «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".

Источник: Ведомости