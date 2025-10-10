 Израиль остановил удары по Газе после одобрения прекращения огня | 1news.az | Новости
Израиль остановил удары по Газе после одобрения прекращения огня

First News Media09:30 - Сегодня
Армия Израиля прекратила наносить авиаудары по территории сектора Газа.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, удары прекратились после одобрения правительством еврейского государства соглашения о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС потребовало от посредников на непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа и руководства США обязать Израиль прекратить обстрелы анклава. В заявлении отмечалось, что в результате бомбардировки западных районов города Газа погибли и пострадали более 70 человек.

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По мнению Трампа, сделаны первые шаги «к прочному, надежному и вечному миру».

Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут отведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян.

Затем, по ее словам, «откроется 72-часовое окно», за время которого все израильские заложники будут возвращены в Израиль. Это должно произойти к 13 октября, сказала она.

Источник: ТАСС

