Израиль остановил удары по Газе после одобрения прекращения огня
Армия Израиля прекратила наносить авиаудары по территории сектора Газа.
Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, удары прекратились после одобрения правительством еврейского государства соглашения о прекращении огня.
Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС потребовало от посредников на непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа и руководства США обязать Израиль прекратить обстрелы анклава. В заявлении отмечалось, что в результате бомбардировки западных районов города Газа погибли и пострадали более 70 человек.
В ночь на четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По мнению Трампа, сделаны первые шаги «к прочному, надежному и вечному миру».
Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут отведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян.
Затем, по ее словам, «откроется 72-часовое окно», за время которого все израильские заложники будут возвращены в Израиль. Это должно произойти к 13 октября, сказала она.
Источник: ТАСС