ЧМ-2026: Стартовал матч Франция - Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

В Париже стартовал матч Франция-Азербайджан в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в европейской зоне.

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» и началась в 22:45 по бакинскому времени.

Встречу обслуживает норвежский арбитр ФИФА Рохит Сагги.

22:50

Сегодня стали известны стартовые составы сборных Франции и Азербайджана, которые встретятся в отборочном матче чемпионата мира-2026.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:

Франция: Майк Меньян, Мало Гюсто, Дайо Упамекано, Кингсли Коман, Юго Экитике, Килиан Мбаппе, Майкл Олис, Адриен Рабьо, Вильям Салиба, Кефрен Тюрам, Тео Эрнандес.

Азербайджан: Шахруддин Махаммадалиев, Элвин Джафаргулиев, Бехлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Рустам Ахмедзаде, Элвин Бадалов, Абдулла Хайбуллаев, Торал Байрамов, Гисмет Алиев.

Отмечается, что матч Франция – Азербайджан начнётся сегодня в 22:45 по бакинскому времени.