В Азербайджан по соглашению с ЕС о реадмиссии прибыли 40 граждан

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана, 9 октября 2025 года в рамках «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» из Федеративной Республики Германия были возвращены 40 граждан Азербайджанской Республики.

В Государственной миграционной службе отметили, что работа по приему и последующей поддержке граждан, вернувшихся в страну по соглашению о реадмиссии, продолжается на постоянной основе.

Для оказания необходимой помощи реадмиссированным лицам действует Рабочая группа по реинтеграции, в состав которой входят представители различных государственных структур. Ее деятельность координируется Государственной миграционной службой.

Рабочая группа принимает меры, направленные на оперативное решение возникающих трудностей и проблем, с которыми сталкиваются вернувшиеся граждане, а также на организацию их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.