Макрон примет участие в церемонии заключения соглашения по Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Египет для участия в мероприятиях по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

"Глава государства выразит полную поддержку реализации соглашения, которое знаменует первую фазу мирного плана", - приводит издание заявление администрации французского лидера.

В Елисейском дворце подчеркнули, что поездка Макрона в Египет "вписывается в рамки французско-саудовской мирной инициативы по Палестине, старт которой был дан на конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в сентябре в Нью-Йорке".

Как отмечает газета Les Echos, отъезд Макрона может осложнить попытки президента республики и переназначенного на пост премьер-министра Себастьена Лекорню выйти из политического кризиса во Франции.

Источник: ТАСС