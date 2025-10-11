 В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

First News Media14:43 - Сегодня
11 октября 2025 года было зафиксировано извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг, расположенного в Гарадагском районе.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, первая фаза извержения, зарегистрированная в три фазы, началась в 08:27 по местному времени и продолжалась 10 минут до 08:37.

Вторая фаза извержения началась в 08:39 по местному времени и продолжалась 12 минут до 08:51.

Третья фаза извержения началась в 09:02 по местному времени и продолжалась 4 минуты до 09:06.

Глубина извержения составила 4 километра, а суммарное количество выделившейся энергии – 2,19*10^7 джоулей.

Извержение вулкана было зафиксировано сейсмическими станциями, установленными вокруг грязевых вулканов Национального сейсмологического института имени Макао (RSXM) при НАНА.

10:43

Извержение грязевого вулкана произошло утром в субботу вблизи поселка Сангачал Гарадагского района Баку, сообщили в МЧС.

На основании данной информации с помощью вертолёта авиаотряда министерства проведен осмотр данной местности.

При осмотре в зоне вулкана пламени не обнаружено, установлено, что опасность для близлежащих населенных пунктов отсутствует.

