Нобелевский комитет расследует утечку информации о лауреате премии мира

Норвежский Нобелевский комитет полагает, что утечка данных о лауреате премии мира связана со шпионажем, рассказал секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

Накануне норвежская газета Finansavisen сообщила, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо считалась аутсайдером гонки. Внезапно ставки на ее победу выросли с 3,6% до более 70%, и она стала фаворитом.

На фоне этого ряду пользователей онлайн-платформы прогнозов Polymarket удалось заработать десятки тысяч долларов.

«Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу. Может быть, в данном случае кому-то удалось украсть информацию», — заметил Харпвикен.

По его словам, Нобелевский комитет «постоянно сталкивается» со шпионажем и серьёзно относится к безопасности. Он добавил, что специалисты сделают все возможное, чтобы выяснить, произошла ли утечка или «причина кроется в чем-то в нашей системе».

Источник: РИА Новости