Состоится очередная встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана

Завтра в Исламабаде стартует третья по счету встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

Как сообщают турецкие СМИ, в тематика рамках встречи председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша и спикера Национальной ассамблеи Пакистана Сердара Аяза Садига определена как «Укрепление братских связей: парламентское сотрудничество в интересах регионального мира, безопасности и процветания».

Спикеры парламентов трех стран также посетят Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Пакистана, где получат информацию о бедствиях, вызванных муссонными дождями в Пакистане.