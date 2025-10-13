Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор станет важным транспортным узлом в Евразии

Мир, безопасность и прогресс – напрямую связанные друг с другом факторы.

В нынешний период, когда мы отмечаем 5-ю годовщину 44-дневной Отечественной войны, Азербайджан своей деятельностью в очередной раз подтверждает это.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в выступлении на церемонии открытия третьей трехсторонней встречи спикеров парламентов Пакистана, Азербайджана и Турции.

Подчеркнув, что в 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а в 2023 году – суверенитет, тем самым заложив основу пути к миру, спикер Милли Меджлиса заявила, что сразу после войны именно победивший Азербайджан выступил с мирной инициативой, выдвинул основные принципы мира и проект мирного договора.

Сахиба Гафарова напомнила, что в результате проведенных в августе этого года в Вашингтоне двусторонних переговоров министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного договора с участием лидеров США, Азербайджана и Армении. Было отмечено, что Президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали Совместную декларацию при свидетельстве Президента США Дональда Трампа.

Тем самым было подтверждено открытие региональных коммуникаций. С.Гафарова подчеркнула, что с реализацией «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» Зангезурский коридор станет важным транспортным узлом в Евразии, послужит сотрудничеству и прогрессу в нашем регионе.