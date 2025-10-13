Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнёр для всех сторон в региональной мирной повестке дня на Ближнем Востоке - ВИДЕО
Участие Президента Ильхама Алиева в «Саммите мира по Ближнему Востоку» в Шарм-эш-Шейхе отражает растущую роль Азербайджана в регионе и его глобальную внешнюю политику.
Об этом написал на своей странице в социальной сети Х помощник Президента Азербайджана – завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Президент Ильхам Алиев принимает участие в саммите по миру на Ближнем Востоке в Шарм-эш-Шейхе. Это событие отражает растущую роль Азербайджана в регионе и его глобальную внешнюю политику в качестве державы среднего уровня. Азербайджан является желанным партнёром для всех сторон в региональной мирной повестке дня на Ближнем Востоке», - подчеркнул Гаджиев.
President İlham Aliyev attends Middle East Peace Summit in Sharm El Sheikh. It is reflection of Azerbaijan’s growing regional role and its Global foreign policy as middle power. Azerbaijan is the desirable partner for all parties for the regional peace agenda in the Middle East. pic.twitter.com/d8x3CCQ85z — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 13, 2025