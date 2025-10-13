Трамп отслеживает освобождение заложников из Газы
Лидер США Дональд Трамп, находясь на борту президентского самолета по пути в Израиль, в режиме реального времени отслеживает процесс освобождения израильских заложников из сектора Газа.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент Трамп отслеживает с борта самолета Air Force One передачу заложников», - говорится в публикации Ливитт в Instagram.
Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС освободило первую группу из семи израильских заложников.
Ожидается, что еще 13 похищенных будут сегодня переданы представителям Международного комитета Красного Креста.
Источник: ТАСС
