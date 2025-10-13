Трамп отслеживает освобождение заложников из Газы

Лидер США Дональд Трамп, находясь на борту президентского самолета по пути в Израиль, в режиме реального времени отслеживает процесс освобождения израильских заложников из сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп отслеживает с борта самолета Air Force One передачу заложников», - говорится в публикации Ливитт в Instagram.

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС освободило первую группу из семи израильских заложников.

Ожидается, что еще 13 похищенных будут сегодня переданы представителям Международного комитета Красного Креста.

Источник: ТАСС