В поселке Амирджан произошло умышленное убийство: Задержан 16-летний подросток

11 октября в прокуратуру Сураханского района поступило сообщение об убийстве 42-летнего Айхана Мустафаева на территории посёлка Амирджан.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что лицо 2009 года рождения умышленно нанесло Айхану Мустафаеву ножевое ранение, повлекшее его смерть, передает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Сураханского района.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В.Ш. (инициалы изменены) задержан прокуратурой района в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.