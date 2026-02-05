В Армении заинтересованы в связях с Россией и не считают нужным выходить из ЕАЭС – спикер парламента

В Ереване не считают, что нужно выходить из ЕАЭС.

Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Что касается ЕАЭС, Таможенного союза, мы не считаем, что мы должны оттуда уходить. Мы думаем, что мы можем найти вместе решение, которое будет выгодно обеим сторонам", - сказал он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он также отметил, что Армения заинтересована в связях с Россией. "Армения заинтересована в связях с Россией, и другого понимания в Армении нет. Одновременно мы с первых дней после войны по понятным причинам пытаемся урегулировать ситуацию в нашем регионе. По моей оценке, у нас это неплохо получилось", - сказал Симонян.

Делегация Армении во главе с Аленом Симоняном находится с визитом в России с 4 по 7 февраля.

Источник: ТАСС, РИА Новости