 Трамп заявил, что ему не нравятся лидеры некоторых стран
Трамп заявил, что ему не нравятся лидеры некоторых стран

First News Media13:58 - Сегодня
Трамп заявил, что ему не нравятся лидеры некоторых стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся лидеры некоторых стран.

Это произошло во время его выступления на саммите мира по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников, прошедшем в египетском городе Шарм-эш-Шейх, сообщила газета Daily Mail.

Во время своего выступления, указывает издание, Трамп перечислил страны, участвовавшие в саммите, и отметил, что есть «некоторые главы государств», которые ему «совсем не нравятся». Изначально глава Белого дома обещал не раскрывать их имен, но затем намекнул, что может рассказать, кого он имеет в виду.

Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе прошел 13 октября. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.

Источник: ТАСС

Число приехавших на заработки в Россию индийцев увеличилось в 22 раза

На 80-м году жизни скончалась звезда «Крестного отца» Дайан Китон

На Солнце заметили огромный объект

Азербайджан и Грузия подпишут Протокол о новом пропускном пункте

