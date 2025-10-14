Эрдоган: Путь к урегулированию лежит через создание Палестинского государства

Палестинское урегулирование возможно лишь путем создания независимого, суверенного и географически интегрированного палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по итогам визита в Египет.

Глава турецкого государства посетил Египет для участия в «Саммите мира», который прошел в городе Шарм-эш-Шейх и был посвящен заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Турецкий лидер подчеркнул, что вопрос восстановления Газы чрезвычайно важен. Он заверил, что Анкара приложит активные усилия для удовлетворения потребности жителей эксклава в жилье до наступления зимы.

Президент Эрдоган отметил, что подписание лидерами Турции, США, Египта и Катара Декларации «Саммита мира в Шарм-эль-Шейхе» знаменует их «вошедшую в историю приверженность миру».

«Крайне важно неукоснительное выполнение Соглашения по итогам саммита в Шарм-эль-Шейхе, США должны влиять на Израиль на протяжении всего этого процесса»,- заявил он.

Президент Эрдоган сообщил, что за последние несколько дней в Газу прибыло около 350 грузовиков с гумпомощью. Политик отметил, что соглашение ХАМАС и Израиля предусматривает въезд в эксклав не менее 600 грузовиков ежедневно.

По его словам, Турция призывает страны Персидского залива, а в первую очередь США и Европу, к активным усилиям по восстановлению Газы.

Президент подчеркнул, что Турция примет активное участие в реализации мирного процесса в секторе Газа.

Президент Турции заявил о намерении продолжить дипломатические контакты с американским коллегой Дональдом Трампом, подчеркнув их крайнюю значимость.

Источник: Anadolu