Генсек НАТО высмеял «ковыляющую домой» подлодку РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял Россию из-за ее предположительно неисправной военной подводной лодки, обнаруженной у берегов Франции.

Об этом сообщило издание Euronews.

«Сейчас, по сути, в Средиземном море практически не осталось российского военно-морского присутствия.

Только одинокая и сломанная российская подлодка ковыляет домой после патрулирования», - заявил Рютте, выступая в Словении.

При этом генсек НАТО упомянул опубликованный в 1984 году роман Тома Клэнси «Охота за «Красным Октябрем», в котором ведутся поиски угнанной заговорщиками за рубеж советской атомной подводной лодки.

«Как все изменилось, - отметил Рютте - Сейчас это больше похоже на охоту за ближайшим механиком».

9 октября командование оперативных военно-морских сил НАТО сообщило о том, что российская субмарина «Новороссийск», способная нести крылатые ракеты, поднялась на поверхность у берегов французского региона Бретань, после чего была взята под наблюдение альянса.

По данным нидерландского издания Nl Times, подлодка находилась на боевом дежурстве в Средиземном море, но столкнулась с утечкой топлива. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который считают близким к российским силовикам, написал, что авария на подлодке была выявлена еще в конце сентября: из-за повреждения дизельное топливо стало вытекать в трюм.

В пресс-службе Черноморского флота РФ, однако, опровергли информацию о поломке и экстренном всплытии подлодки. Там заявили, что «Новороссийск» проходил пролив Ла-Манш между Великобританией и Францией в надводном положении «в соответствии с международными правилами судоходства».

Источник: DW