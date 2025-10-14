Макрон предупредил, что вотум недоверия кабмину приведет к роспуску парламента

Вотум недоверия правительству Франции, если депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) поддержат соответствующую инициативу оппозиции, будет фактически означать роспуск парламента.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе первого заседания совета министров после формирования нового правительства.

"Парламенту предстоит начать рассмотрение законопроектов о бюджете. Он (Макрон - прим. ТАСС) отметил, что были поданы две резолюции о вотуме недоверия, что свидетельствует о нежелании некоторых депутатов участвовать в дискуссии. Он напомнил, что поданные резолюции о вотуме недоверия являются резолюциями о роспуске парламента и должны рассматриваться как таковые", - сказала журналистам официальный представитель правительства Мод Брежон.

По ее словам, глава государства признал, что граждане страны разобщены и политический ландшафт фрагментирован, однако подчеркнул, что в такой период требуется уважительное отношение друг к другу. На этом фоне он призвал сохранять единство в правительстве и обеспечить "стабильность институтов" власти. Макрон заявил, что "разногласия в политике заслуживают уважения, но только тогда, когда возможны компромиссы".

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню выступит во вторник с заявлением перед нижней палатой парламента, в ходе которого изложит политические приоритеты своего правительства, в том числе по вопросу формирования бюджета на 2026 год. Не дожидаясь выступления премьера в парламенте, оппозиционные партии "Национальное объединение" и "Неподчинившаяся Франция" подали на рассмотрение две резолюции о вотуме недоверия правительству, которые должны быть рассмотрены в четверг утром. Для их принятия и, как следствие, роспуска правительства необходимо не менее 289 голосов депутатов, при этом, по подсчетам СМИ, не выразить доверие кабмину должны 265 депутатов и многое будет зависеть от позиции неопределившихся политиков из Социалистической партии и партии "Республиканцы".

Источник: ТАСС