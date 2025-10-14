ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за продолжающуюся оккупацию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение о компенсации по делу «Грузия против России — так называемая продолжающаяся оккупация».

Как указано в сообщении Минюста Грузии, согласно решению, Россия обязана выплатить республике более 253 миллионов евро в качестве компенсации «за массовые преследования, задержания, нападения, убийства и практику официального попустительства в отношении таких фактов, происходящих на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии». Эти действия происходят на фоне оккупации территорий Грузии и так называемой «бордеризации», - говорится в решении.

Как отмечает Минюст Грузии, несмотря на то, что РФ больше не является членом Совета Европы, на ней по-прежнему лежит юридическое обязательство исполнять эти решения, и за каждый просроченный день ей начисляются соответствующие штрафы.

Источник: 1tv.ge