Семь наград с Гран-При и неудачи олимпийских чемпионов в Лиме

First News Media08:53 - Сегодня
Команда Азербайджана по дзюдо открыла вторую половину сезона в Перу.

Гран-При в Лиме принесло две серебряные и пять бронзовых наград. При этом вне пьедестала остались олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

Осенний отрезок года в мировом календаре дзюдо переживает американский этап. Так как после Лимы спортсменов ждет вояж в Гвадалахару, где 17-19 октября их ждет очередной Гран-При. Принимая во внимание эти локации, азербайджанские дзюдоисты провели сбор в Бразилии, чтобы адаптироваться к южноамериканскому климату и подойти к турнирам в хорошей форме. А учитывая, что в составе были практически все первые номера, их выход на татами в Перу ожидался с большим интересом. И отчасти спортсмены оправдали ожидания.

Два азербайджанских дзюдоиста боролись в решающих схватках. И для Ахмеда Юсифова (60 кг), и для Мурада Фатиева (81 кг) это были первые финалы Мирового тура в текущем году. По ходу турнира Юсифов выиграл у трех соперников, включая израильтянина Ариэля Шульмана, но в поединке за золото уступил другому представителю этой страны Ицхаку Ашпицу. Тогда как Фатиев из четырех проведенных встреч дважды противостоял бразильцам: победил Гильерме Шмидта во втором круге, но проиграл Рафаэлю Македо в финале.

В категории до 66 кг сразу два наших соотечественника поднялись на пьедестал почета. Рашад Елкиев и Руслан Пашаев стали победителями своих групп, но проиграли в полуфиналах. Однако, шанс на бронзу они благополучно использовали. При этом, Елкиев нанес поражение Миките Холобородько и не смог сдержать слез по окончании схватки, завоевав первую медаль Мирового тура дзюдо. А Пашаев, ставший в феврале победителем «Большого шлема» в Париже, выиграл у бразильца Рональда Лимы и прервал полосу неудач.

Напомнил о себе Омар Раджабли (81 кг), в чьем активе также бронза. За исключением проигранного полуфинала, остальные три схватки он завершал досрочно, показав достаточно зрелую борьбу. В малом финале одна оценка «юко» решила исход противостояния Раджабли с украинцем Михаило Свидраком. Для него это уже третья награда с крупных рейтинговых турниров.

Значимого результата достиг и тяжеловес Кянан Насибов (+100 кг), который до того неоднократно претендовал на пьедестал, но останавлился в шаге от него. Он уступал в схватках за бронзу на чемпионате Европы U-23, «Большом шлеме» в Баку и Душанбе, но в Лиме смог изменить неприятную для себя тенденцию. В поединке за медаль Насибов нанес поражение киприоту Яннису Антониу и вошел в первую тройку.

Также стоит выделить и бронзу, выигранную Кенуль Алиевой (48 кг). Для нее эта награда сродни прорыву - первое значимое достижение на мировом уровне. В схватке за пьедестал Кенуль оказалась сильнее восьмикратной медалистки турниров «Большого шлема» Каталины Косты из Португалии.

Вместе с тем, на Гран-При не смогли проявить себя наши олимпийские чемпионы. Хидаят Гейдаров (73 кг) в своей первой же схватке проиграл 19-летнему французу Даяну Булемтафесу, продлив полосу неудач. После триумфальных Игр наш прославленный дзюдоист пока не может выйти на прежний уровень, ограничившись одной схваткой на чемпионате мира в Будапеште и вот теперь в Лиме.

У Зелима Коцоева (100 кг) дела после Олимпиады идут неплохо. Он завоевал серебро на чемпионате Европы, вернулся с бронзой с чемпионата мира, а в Перу начал достаточно неплохо. Коцоев выиграл две стартовые схватки, но в полуфинале не справился с бразильцем Джовани Феррейрой, а в поединке за бронзу проиграл швейцарцу Даниэлю Эйчу.

Нашим звездным дзюдоистам предстоит работа над ошибками, а шанс реабилитироваться предоставится через считанные дни на Гран-При Гвадалахары.

Ниджат Асланов

