Число иностранных студентов в азербайджанских вузах выросло на 32%

Число иностранных студентов, получивших право обучаться в азербайджанских вузах в 2025–2026 учебном году по программе межправительственных стипендий (HTP), достигло 62 человек.

Среди них наибольшее представительство имеют граждане Китая — 23 человека, Казахстана — 11, Сомали — 20, а также по 4 студента из Таджикистана и Кыргызстана. Стоит отметить, что этот показатель на 32% превышает результат прошлого учебного года.

Источник: АРА