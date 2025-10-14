 Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

First News Media12:42 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 5-й Азербайджанской международной выставки «Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха» – Rebuild Karabakh.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники выставки!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия 5-й Азербайджанской международной выставки «Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха» – Rebuild Karabakh.

В этом году в рамках «Каспийской строительной недели» мы проводим 5-ю юбилейную выставку Rebuild Karabakh и 30-ю юбилейную выставку «Азербайджанская международная строительная выставка Baku Build».

Нынешняя 5-я выставка Rebuild Karabakh совпадает со знаменательным периодом в истории государственности Азербайджанской Республики – важными годовщинами, олицетворяющими наш суверенитет и национальное единство. Мы с гордостью отмечаем тридцатилетие принятия нашей Конституции и пятилетие исторической Победы в Отечественной войне. Все эти достижения подтверждают непоколебимую волю нашего народа, его солидарность и стремление двигаться вперед к стратегическим целям, а также мобилизуют нас вокруг новой миссии – возрождения Карабаха и Восточного Зангезура.

В настоящее время в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденных от оккупации территориях успешно реализуются масштабные восстановительные и строительные работы, которые коренным образом меняют облик региона. Создаются города в соответствии с современными концепциями градостроительства, возводятся новые школы, больницы, дорожная и транспортная инфраструктура, открываются рабочие места, зоны зеленой энергетики и промышленные парки. Карабах формируется не только как символ нашей национальной гордости, но и как пространство устойчивого развития XXI века.

Отрадно, что значение выставки Rebuild Karabakh для местных и международных участников с каждым годом возрастает. На ней демонстрируются образцы современных технологий и передовых инновационных решений, обсуждаются совместные проекты и возможности партнерства, создаются новые перспективы, направленные на социально-экономическое развитие региона. Проводимое уже в пятый раз это мероприятие не только демонстрирует миру достижения Азербайджана, но и еще больше укрепляет позиции нашей страны как глобального центра инвестиций, технологий и инноваций.

Эта престижная ежегодная выставка отражает реальность устойчивого строительства, прогресса и мира, а также является важным мероприятием, ориентированным на будущее. Создаваемые здесь партнерства укрепляют взаимное доверие между людьми и народами, наводят новые мосты сотрудничества и превращают Карабах в центр повестки устойчивого развития.

Уверен, что эта выставка будет и впредь играть важную роль в возрождении Карабаха, а также всего региона, способствуя выстраиванию партнерских отношений между всеми участниками, определению современных направлений развития и инвестиционных инициатив.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз сердечно поздравляю всех организаторов и участников с пятой юбилейной выставкой, желаю Rebuild Karabakh успехов и новых достижений в предстоящие годы».

Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

Ильхам Алиев направил обращение участникам Rebuild Karabakh

