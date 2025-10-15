Сенат готов разрешить Трампу ввести 500% пошлины против Китая

Около 85 из 100 сенаторов готовы предоставить президенту США Дональду Трампу полномочия ввести таможенные пошлины в размере до 500% против Китая за закупку нефти у России.

Об этом 15 октября заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент также добавил, что Трамп поручил американскому послу проинформировать европейских союзников о готовности США поддержать введение аналогичных пошлин против Китая, если они сами примут соответствующее решение.

Отметим, что 10 октября Трамп заявил о готовности США повысить пошлины на китайские товары в ответ на решение Пекина ограничить экспорт редкоземельных элементов.