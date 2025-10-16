8 ноября в Баку состоится военный парад, посвященный пятой годовщине со Дня Победы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

«По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, 8 ноября в Баку состоится военный парад, посвящённый пятой годовщине со Дня Победы.

В связи с подготовкой к параду проводятся репетиции с участием ВС Азербайджана, в том числе подразделений азербайджанской армии.

В ходе репетиций в Баку и в окрестностях столицы выполняются полеты авиационных средств, перемещения автомобильной и боевой техники, а также кораблей по установленным маршрутам», говорится в сообщении.