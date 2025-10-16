 В Баку состоится военный парад | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В Баку состоится военный парад

First News Media15:25 - Сегодня
В Баку состоится военный парад

8 ноября в Баку состоится военный парад, посвященный пятой годовщине со Дня Победы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

«По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, 8 ноября в Баку состоится военный парад, посвящённый пятой годовщине со Дня Победы.

В связи с подготовкой к параду проводятся репетиции с участием ВС Азербайджана, в том числе подразделений азербайджанской армии.

В ходе репетиций в Баку и в окрестностях столицы выполняются полеты авиационных средств, перемещения автомобильной и боевой техники, а также кораблей по установленным маршрутам», говорится в сообщении.

Поделиться:
431

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ...

Политика

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Общество

Из Хырдалана в Баку запускается новый экспресс-маршрут

Мнение

Азербайджан в составе стабилизационных сил в Газе - вероятность и перспективы. ...

Политика

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Ильхам Алиев: Вопросы, вызывавшие недопонимание между Азербайджаном и Францией, остались в прошлом

Судебный процесс по делу граждан Армении продолжается оглашением документов

В Баку состоится военный парад

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

В Баку состоялась трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия, принято Коммюнике - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стало известно, кто будет защищать Рамиза Мехтиева

Последние новости

ЕС должен потратить на милитаризацию €6,8 трлн к 2035 году

Сегодня, 17:16

В Нефтечале задержан браконьер

Сегодня, 17:15

Еврокомиссия рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года

Сегодня, 17:07

Еврокомиссия предложила ЕС к концу 2026 года создать союз с Украиной по БПЛА

Сегодня, 17:04

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Сегодня, 16:55

Из Хырдалана в Баку запускается новый экспресс-маршрут

Сегодня, 16:40

Пашинян уверен в поддержке народа на парламентских выборах 2026 года

Сегодня, 16:35

Азербайджан в составе стабилизационных сил в Газе - вероятность и перспективы. Взгляд Ильгара Велизаде

Сегодня, 16:30

Организатор покушения на Пашиняна получил два года тюрьмы

Сегодня, 16:25

Ильхам Алиев: Вопросы, вызывавшие недопонимание между Азербайджаном и Францией, остались в прошлом

Сегодня, 16:20

Видео мужа, убившего жену: «Иншаллах, ты мертва» - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Франции в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 16:12

Экс-дипломат приговорен к пяти годам лишения свободы

Сегодня, 16:00

В школах стартует проект «Навыки безопасного пользования Интернетом»

Сегодня, 15:54

Скончался звезда сериала «Yabancı Damat»

Сегодня, 15:35

Судебный процесс по делу граждан Армении продолжается оглашением документов

Сегодня, 15:30

В Баку состоится военный парад

Сегодня, 15:25

Народный артист Рамиз Гулиев похоронен на II Аллее почетного захоронения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Мехрибан Зейналова бьёт тревогу: Слишком тяжёлые рюкзаки угрожают здоровью школьников

Сегодня, 15:00

Армения и США работают над текстом документа по TRIPP

Сегодня, 14:55
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10