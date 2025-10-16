Судебный процесс по делу граждан Армении продолжается оглашением документов

Судебный процесс в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжился 16 октября оглашением документов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании сначала был оглашен документ о нанесенном экономике ущербе и экономических потерях. Отмечается, что в результате военной агрессии Армении полностью прекратилась экономическая деятельность хозяйствующих субъектов страны на территориях Азербайджана, пострадавших от военных действий и оккупации, экономические ресурсы региона незаконно эксплуатировались Арменией, в том числе путем продажи прав на эксплуатацию природных ресурсов иностранным компаниям, экономика Азербайджана – население, предприятия и государство – понесли огромные ущерб и потери.

Кроме того, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации его территорий Армения на протяжении почти на протяжении 30 лет незаконно эксплуатировала находящиеся на этой территории полезные ископаемые, получая крупные незаконные доходы и нанося Азербайджану большой экономический ущерб. За годы оккупации осуществлялись незаконная эксплуатация рудных и нерудных месторождений, а также незаконное использование всех видов подземных водных ресурсов.

Документы свидетельствуют о том, что на оккупированных Арменией территориях азербайджанские гидроэлектростанции незаконно эксплуатировались оккупационными силами без соблюдения каких-либо экологических норм и производилась электроэнергия. В то же время стало невозможным завершение строительства электростанций. В результате Азербайджан понес огромные экономические потери в сфере производства гидроэнергии.

Кроме того, в результате военной агрессии Армении население на оккупированных азербайджанских территориях лишилось возможности заниматься сельским хозяйством, в связи с чем и население, и государство понесли большие экономические потери.

В документе под заголовком «Ущерб, причиненный загрязнением и неразорвавшимися боеприпасами» отмечается, что в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации его территорий на оккупированных территориях были заложены сотни тысяч мин, обширные территории оказались загрязненными неразорвавшимися боеприпасами. Следовательно, для обеспечения полной реинтеграции освобожденных от оккупации территорий в другие территории Азербайджана требуются длительное время и финансовые средства в крупном размере.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.