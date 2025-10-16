Экс-дипломат приговорен к пяти годам лишения свободы

Проведено заключительное судебное заседание по уголовному делу бывшего дипломата Рамиза Велиева, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Наримановском районном суде был зачитан приговор, согласно которому обвиняемый Рамиз Велиев лишен свободы сроком на 5 лет.

Кроме того, ему запрещено занимать определённые должности в течение 2 лет.

Отметим, бывший дипломат Рамиз Велиев, являвшийся советником Посольства Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет, был задержан 8 декабря 2024 года в результате оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Р.Велиев обвиняется в причинении значительного ущерба правам и законным интересам физических или юридических лиц, в том числе охраняемым законом интересам государства путем умышленного злоупотребления своими полномочиями с целью получения незаконной выгоды для себя или третьих лиц в связи с исполнением служебных обязанностей.