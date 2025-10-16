Пашинян уверен в поддержке народа на парламентских выборах 2026 года

Партия «Гражданский договор» обратится к народу с призывом принять участие в парламентских выборах 2026 года и продлить наш мандат управления Арменией еще на пять лет.

Об этом в беседе с журналистами 16 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

«Что касается наших шансов, то оценку даст народ. Авторами реализуемой с 2021 года политики являемся не мы, а народ, который гораздо мудрее любого политического деятеля или любой политической силы.

Проблема была в том, что у народа не было единой руки, чтобы написать эту программу. По результатам выборов 2021 года, мы стали теми, кто сформулировал эту программу в виде идеологии реальной Армении и реализует ее.

И для меня очевидно, что народ поддерживает эту программу.

Что говорили люди в 2021 году? Они каждый день говорили, что будет война. Что говорил я? Говорил, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет.

Что касается способности некоторых людей предсказывать итоги выборов, то оппозиция в 2021 году разве говорила, что проиграет на выборах, а «Гражданский договор» выиграет? Эти люди с полной уверенностью говорили, что победят, придут к власти и будут расстреливать. Что случилось потом? Кто победил? Народ.

На 100% можете быть уверенными, что по итогам парламентских выборов 2026 года победит народ», - отметил Пашинян.