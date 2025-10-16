Организатор покушения на Пашиняна получил два года тюрьмы

Апелляционный уголовный суд решил отправить в колонию командира вооруженного отряда Ашота Минасяна за незаконное приобретение, перевозку и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Информация об этом опубликована на сайте судебной информации datalex.am, передает Sputnik Армения.

Апелляционный уголовный суд отменил решение суда первой инстанции об условном сроке в 1 год и 10 месяцев, приговорив к лишению свободы в колонии на тот же срок.

Напомним, Ашот Минасян был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного 14 ноября 2020 года по факту подготовки убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Следствие тогда сообщило, что у него нашли большое количество оружия и боеприпасов. Были опубликованы также записи телефонных разговоров, в ходе которых Минасян, предположительно, обсуждал детали покушения. Вместе с ним были задержаны экс-директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат от РПА Ваграм Багдасарян и член АРФ "Дашнакцутюн" Ашот Авакян.

Но в скором времени все они были освобождены за отсутствием фактов. Генпрокуратура Армении обжаловала решения двух судебных инстанций. Кассационный суд, рассмотрев жалобу надзорного ведомства, посчитал, что нижестоящие инстанции не учли несколько ключевых обстоятельств дела, и направил его на рассмотрение в суд первой инстанции. Суд удовлетворил ходатайство следователя, и 1 декабря 2021 года Минасян был вновь арестован, однако в январе его отпустили под подписку о невыезде.