Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии кабмину

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню.

Об этом свидетельствуют результаты голосования.

«Необходимое большинство не достигнуто, резолюция отклонена», - заявила по итогам голосования спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

За отставку кабмина проголосовал 271 депутат, тогда как для вынесения вотума недоверия было необходимо 289 голосов парламентариев.

Источник: ТАСС