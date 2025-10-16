Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии кабмину
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню.
Об этом свидетельствуют результаты голосования.
«Необходимое большинство не достигнуто, резолюция отклонена», - заявила по итогам голосования спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве.
За отставку кабмина проголосовал 271 депутат, тогда как для вынесения вотума недоверия было необходимо 289 голосов парламентариев.
Источник: ТАСС
248