Главу ОБСЕ оштрафовали за посещение митинга в Тбилиси

МВД Грузии оштрафовало действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Финляндии Элину Валтонен за незаконное перекрытие дороги при посещении митинга в Тбилиси.

Об этом сообщил телеканал Imedi со ссылкой на МВД.

Валтонен оштрафована за участие в немногочисленном митинге у здания парламента Грузии 14 октября.

По закону проезжую часть демонстранты могут перекрывать только если не умещаются в пешеходной зоне. Штраф за нарушение составляет 5 тыс. лари (около $1,8 тыс.).

Ранее МИД Грузии выразил ноту протеста секретариату ОБСЕ за посещение Валтонен митинга и сделанное ей позже заявление.

Глава МИД Финляндии прибыла в Грузию во вторник в рамках поездки по странам Южного Кавказа, в тот же день она пришла на акцию протеста перед парламентом Грузии в Тбилиси, где встретилась с митингующими и опубликовала в соцсети X видео, в котором сказала, что на акцию приходит множество людей. Валтонен на опубликованной видеозаписи также выразила поддержку участникам акции протеста, которые выступают против того, что у них отбирают основные свободы.

На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил запланированную встречу с Валтонен из-за ее действий.