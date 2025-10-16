 Акционеры Банка ABB могут получить дивиденды в размере около 16% | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Акционеры Банка ABB могут получить дивиденды в размере около 16%

First News Media14:50 - Сегодня
Акционеры Банка ABB могут получить дивиденды в размере около 16%

«Банк ABB завершил 9 месяцев 2025 года с чистой прибылью в 261 миллион манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль Банка выросла почти на 12%. Ожидается, что к концу года прибыль увеличится еще больше. Финансовые результаты Банка ABB позволяют выплатить акционерам более высокий дивиденд по сравнению с предыдущим годом».

Об этом в своем заявлении для СМИ сообщил заместитель председателя Правления Банка ABB, главный финансовый директор Банка Наби Алиев.

По его словам, текущие финансовые показатели дают возможность выплатить акционерам дивиденды в размере около 16% от прибыли текущего года. Если этот прогноз оправдается, акционеры Банка ABB вновь получат рекордный доход по дивидендам в следующем году.

Наби Алиев отметил, что после завершения года и получения внешнего аудиторского заключения по финансовому отчету Банка ABB за 2025 год, менеджмент Банка внесет предложение на рассмотрение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

По мнению главного финансового директора, положительная динамика прибыльности Банка также отразится на цене акций, и ожидается рост стоимости акций Банка ABB.

За последний год на рынке капитала страны было продано акций Банка ABB на сумму свыше 14 миллионов манатов.

Напомним, что Банк ABB на протяжении последних 7 лет последовательно выплачивает дивиденды своим акционерам. По итогам прибыли за 2024 год Банк выплатил акционерам дивиденды в размере 200 000 000 манатов. Таким образом, годовая доходность каждой акции Банка по номинальной стоимости выросла примерно до 16%.

На правах рекламы

Поделиться:
282

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла ...

Политика

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Общество

Из Хырдалана в Баку запускается новый экспресс-маршрут

Мнение

Азербайджан в составе стабилизационных сил в Газе - вероятность и перспективы. ...

Общество

Из Хырдалана в Баку запускается новый экспресс-маршрут

Видео мужа, убившего жену: «Иншаллах, ты мертва» - ВИДЕО

Экс-дипломат приговорен к пяти годам лишения свободы

В школах стартует проект «Навыки безопасного пользования Интернетом»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Взятый под домашний арест Рамиз Мехтиев, обвиняется в особо тяжких преступлениях - ОБНОВЛЕНО

Фотограф в Баку получил 4 суток ареста за незаконную деятельность и сопротивление полиции

Сильный ветер в Азербайджане: Объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

Подготовлена карта Зангезурского коридора - ФОТО

Последние новости

ЕС должен потратить на милитаризацию €6,8 трлн к 2035 году

Сегодня, 17:16

В Нефтечале задержан браконьер

Сегодня, 17:15

Еврокомиссия рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года

Сегодня, 17:07

Еврокомиссия предложила ЕС к концу 2026 года создать союз с Украиной по БПЛА

Сегодня, 17:04

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Сегодня, 16:55

Из Хырдалана в Баку запускается новый экспресс-маршрут

Сегодня, 16:40

Пашинян уверен в поддержке народа на парламентских выборах 2026 года

Сегодня, 16:35

Азербайджан в составе стабилизационных сил в Газе - вероятность и перспективы. Взгляд Ильгара Велизаде

Сегодня, 16:30

Организатор покушения на Пашиняна получил два года тюрьмы

Сегодня, 16:25

Ильхам Алиев: Вопросы, вызывавшие недопонимание между Азербайджаном и Францией, остались в прошлом

Сегодня, 16:20

Видео мужа, убившего жену: «Иншаллах, ты мертва» - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Франции в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 16:12

Экс-дипломат приговорен к пяти годам лишения свободы

Сегодня, 16:00

В школах стартует проект «Навыки безопасного пользования Интернетом»

Сегодня, 15:54

Скончался звезда сериала «Yabancı Damat»

Сегодня, 15:35

Судебный процесс по делу граждан Армении продолжается оглашением документов

Сегодня, 15:30

В Баку состоится военный парад

Сегодня, 15:25

Народный артист Рамиз Гулиев похоронен на II Аллее почетного захоронения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Мехрибан Зейналова бьёт тревогу: Слишком тяжёлые рюкзаки угрожают здоровью школьников

Сегодня, 15:00

Армения и США работают над текстом документа по TRIPP

Сегодня, 14:55
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10