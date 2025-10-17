 Начался судебный процесс по уголовному делу блогеров, проживающих за рубежом | 1news.az | Новости
Общество

Начался судебный процесс по уголовному делу блогеров, проживающих за рубежом

First News Media13:25 - Сегодня
Начался судебный процесс по уголовному делу блогеров, проживающих за рубежом

Начался судебный процесс по уголовному делу в отношении блогеров, проживающих за рубежом - Турала Садыглы, Эльшада Мамедова, Гурбана Мамедова и Сулеймана Сулейманлы.

Как сообщает AПA, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева состоялся судебный процесс.

На заседании были уточнены анкетные данные.

Подготовительное заседание будет продолжено 24 октября.

Отметим, против этих лиц выдвинуты обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса - 178.3.1 (мошенничество, совершённое организованной группой), 214-2 (публичные призывы к терроризму), 220.2 (призывы к массовым беспорядкам, к активному неповиновению законным требованиям представителя власти, а также к насилию в отношении граждан), 281.2 (вооружённый мятеж, совершённый повторно или группой лиц), 320.1 (подделка официального документа).

Поскольку обвиняемые находятся за пределами страны, в отношении них районным судом избрана мера пресечения в виде заочного ареста.



