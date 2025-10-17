В течение двух недель или чуть позже - Песков о сроках возможной встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможном саммите РФ и США в Венгрии.

Отметим, что в четверг состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Он длился 2,5 часа и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.

Источник: РИА Новости