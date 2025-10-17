 Президент: Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене | 1news.az | Новости
Политика

Президент: Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене

First News Media16:28 - Сегодня
Президент: Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене

Азербайджан продвигает гармоничные отношения между различными культурами на международной арене, постоянно выдвигая ряд инициатив, основанных на межцивилизационном диалоге.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам 4-го заседания Азиатского совета по культуре Международной конференции азиатских политических партий.

Президент также подчеркнул, что традиционно проводимый в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу стал важной платформой, поддерживающей международные инициативы, направленные на укрепление мира посредством культуры.

