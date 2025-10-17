Минфин: Никаких рисков финансовой устойчивости пенсионной системы нет

Министерство финансов прояснило распространявшуюся в последние дни информацию о возможном повышении пенсионного возраста в Азербайджане, сообщив о том, никаких рисков финансовой устойчивости пенсионной системы не наблюдается.

«Как и каждый год, в этом году Министерство финансов, являясь фискальным органом, включает в свои аналитические материалы различные социально-экономические, гуманитарные и фискальные риски, с которыми страна может столкнуться в средне- и долгосрочной перспективе, а также представляет своё видение по их предотвращению в будущем», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов АР.

Как отмечается в разделе «Оценка средне- и долгосрочных рисков» опубликованного Минфином документа «Среднесрочные рамки расходов», в настоящее время ситуация с фискальной устойчивостью в среднесрочной перспективе, включая финансовую стабильность пенсионной системы, оценивается как удовлетворительная, и признаков каких-либо рисков не наблюдается.

«Сообщаем, что одной из ключевых и приоритетных задач правительства на 2026-2029 годы, охватываемые документом «Среднесрочные рамки расходов», будет повышение социального благосостояния населения страны и последовательное улучшение качества жизни, и этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», - отмечают в Министерстве финансов.