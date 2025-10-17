 Брюссель наращивает финансовое присутствие в Армении - 2,5 млрд евро инвестиций | 1news.az | Новости
Брюссель наращивает финансовое присутствие в Армении - 2,5 млрд евро инвестиций

First News Media16:30 - Сегодня
Объем инвестиций Европейского союза в Армению, которые уже реализуются в рамках различных программ, в итоге достигнет 2,5 млрд евро.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил посол Европейского союза в Армении Василис Марагос, подчеркнув, что это очень важное обязательство, взятое Евросоюзом с 2021 года.

«Это программы, которые уже реализуются или находятся на стадии подготовки. Например, автомагистраль Сисиан-Каджаран, наряду с туннелем, является частью этих инициатив. Это инвестиции, которые мы осуществляем из бюджета ЕС, в виде кредитов, которые берет на себя правительство Армении, а также инвестиции других партнеров в рамках инициативы «Устойчивый Сюник, команда Европы»», — сказал Марагос.

Посол подробно рассказал о том, что инвестиции в размере 2,5 млрд евро включают в себя инициативу «Зелёный Ереван», 87 автобусов MAN, приобретённых в рамках реформы общественного транспорта Еревана, ремонт 50 детских садов в Ереване, а также инвестиции, направленные на улучшение линий электропередачи между Арменией и Грузией, что очень важно с точки зрения открытия армянского рынка электроэнергии для большего числа инициатив и инвестиций в зелёную энергетику в стране.

«У Армении очень большой потенциал в области производства электроэнергии посредством солнечных фотоэлектрических панелей, и открытие региональных коммуникаций, которое, я надеюсь, произойдёт в рамках мирного процесса, предоставит множество новых возможностей. Это возможности не только для бизнеса, но и для армянского народа, для экономики Армении, а также для создания всё большего количества качественных рабочих мест», — отметил посол ЕС.

Брюссель наращивает финансовое присутствие в Армении - 2,5 млрд евро инвестиций

