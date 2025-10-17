В винном доме «Azər Konyak» выявлены нарушения – ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку в винном доме «Azər Konyak», принадлежащем ООО «Azər Konyak», расположенном на проспекте Г.Алиева в Имишлинском районе.

При проверке было установлено, что алкогольные напитки с торговыми марками «Göy-Göl», «Gold Krım», «Bacchus», «Azərbaycan Qızılı» и «Украина» не сопровождались информацией на азербайджанском языке на этикетках, а у алкогольных напитков с торговыми марками «Профессионал», «Aloe Vera», «Минск», «Холодок», «Organic», «Nature Drop», «Qərbi Azərbaycan», «Brand Line», «Хлебная Мера», «Akedemik», «Bambok», «Украинское Золото», «Белорусский Cтандарт» отсутствовали указания адреса и даты производства.

AQTA сообщает, что по результатам анализа образцов напитков было выявлено несоответствие показателей крепости у алкогольных напитков с торговыми марками «Украина», «Aloe Vera», «Bacchus».

По данному факту руководитель предприятия привлечён к административной ответственности, продукция изъята из оборота и уничтожена.