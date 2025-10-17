В Бахрейне учреждено посольство Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в городе Манама).
Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.
В документе говорится:
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения деятельности Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в городе Манама) постановляю:
1. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
1.1. решить вопросы материально-технического оснащения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в городе Манама);
1.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
2. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики утвердить структуру и штатное расписание Посольства".