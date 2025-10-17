Эрдоган: Газа нуждается в скорейшем восстановлении и реконструкции

Сектор Газа нуждается в скорейшем восстановлении и реконструкции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на Турецко-африканском деловом и экономическом форуме (TABEF) в Стамбуле. Он подчеркнул, что Турция прилагает все необходимые усилия для того, чтобы соглашение между ХАМАС и Израилем о прекращении огня было долгосрочным и проложило путь к прочному миру.

Касаясь ситуации на Африканском континенте, он акцентировал, что Анкара глубоко обеспокоена продолжающимся конфликтом в Судане. По его словам, Турция стремится к скорейшему прекращению огня и установлению прочного мира в этой стране.

«Международное сообщество и организации не уделяют должного внимания трагедии в Судане, остановить кровопролитие – наш общечеловеческий долг»,- сказал Эрдоган.

«Запад рассматривает гражданские войны, конфликты и противостояние в Африке как неизбежность для этого континента», - добавил он.

В своей речи глава государства также напомнил, что Турция входит в число стран, предоставляющих наибольшую помощь в мире по отношению к своему национальному доходу.

Источник: Anadolu