Антицерковная кампания в Армении: «дело священников» выходит на новый уровень

В Армении разворачивается новый виток противостояния между властью и церковью в рамках так называемого «дела священников».

Армянская пресса 15 октября сообщила о задержании правоохранителями 13 священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ), в том числе, предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича Прошяна, который приходится племянником католикосу Гарегину II.

Днем позже, 16 октября суд постановил заключить епископа Прошяна под стражу сроком на два месяца. Ему предъявлены обвинения в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и в принуждении к участию в собраниях. Также на один месяц арестован священник Гарегин Арсенян.

Вместе с тем, большинству из задержанных был присвоен статус свидетелей по делу, и они были освобождены в тот же день.

В ходе обысков в здании Арагацотнской епархии и домах представителей духовенства, силовики изъяли документы, техника, крупные суммы денег, драгоценные изделия и пр.

По информации адвокатов, материалы дела базируются на показаниях священнослужителей, однако их имена не разглашаются. Поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью священника Арама Асатряна, опубликованное 16 сентября. Асатрян рассказал, что в 2021 году священнослужителей принуждали участвовать в оппозиционных акциях. В связи с этим интервью глава организации «Союз информированных граждан» Даниел Иоаннисян обратился в прокуратуру с требованием о возбуждении уголовного дела.

Сам епископ Прошян отрицает все предъявленные ему обвинения.

В Эчмиадзине посчитали, что целью действий правоохранителей является «нанесение ущерба авторитету церкви и создание атмосферы страха среди верующих и духовенства». Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявляет, что «уголовные дела против священнослужителей не являются нападками на церковь».

Противостояние между премьер-министром Армении и церковью нарастает с конца мая 2025 года после серии резких высказываний Пашиняна в адрес высокопоставленных священнослужителей. Так, 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил о превращении всех церквей «в чуланы, заваленные рухлядью». Позже он опубликовал в соцсети резкий пост с использованием грубой лексики в адрес иерархов ААЦ. Он также потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и его супруга Анна Акопян, назвав патриарха «главным мафиози».

9 июня премьер пошел еще дальше, открыто обвинив католикоса в нарушении целибата и заявив, что у Ктрича Нерсисяна (имя Гарегина II в миру) есть ребенок. Пашинян пригрозил представить доказательства и призвал духовного лидера покинуть пост, а верующих - «освободить патриаршую резиденцию» и организовать новые выборы католикоса.

Вслед за полемикой последовала серия арестов. 18 июня был задержан российский миллиардер армянского происхождения Самвел Карапетян, который пообещал вмешаться в ситуацию вокруг церкви. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти и свержению конституционного строя.

Вскоре после ареста Карапетяна было возбуждено уголовное дело о попытке «захвата власти» против участников движения «Священная борьба», основанное в 2024 году главой Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном (Србазаном).

В конце июня за «призывы к свержению власти» был арестован еще один архиепископ - Микаэл Аджапахян, 3 октября он был признан виновным и приговорен к двум годам тюрьмы.

Сегодня, 17 октября сообщается об аресте на два месяца адвоката Александра Кочубаева - одного из адвокатов по делу Србазана и 17 его соратников. Накануне Кочубаев опубликовал в соцсети жесткий пост по поводу ареста предстоятеля и главы канцелярии Арагацотнской епархии ААЦ.

Что стоит за новой волной антицерковной кампании в Армении, и какова конечная цель властей?

«Арестами священнослужителей - особенно родственников католикоса - Пашинян продолжает давление на Гарегина II», - считает известный политический аналитик, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.





Комментируя ситуацию для 1news.az, политолог отметил, что Пашинян тем самым стремится к тому, чтобы Гарегин II сам отрекся от престола, так как других методов и механизмов отречения католикоса в Армянской апостольской церкви не существует.

«Армянская Апостольская церковь устроена как очень авторитарная система, в которой католикос обладает широкими полномочиями, включая право на единоличное принятие решений. Он также является собственником всего церковного имущества, то есть, полностью контролирует все, чем обладает церковь. Поэтому в ААЦ и есть такое правило, согласно которому католикосу запрещено иметь детей, так как вся церковная собственность принадлежит ему лично. Отсутствие прямых наследников предотвращает возможные споры о наследстве после его смерти», - сказал Фархад Мамедов.

По его мнению, продолжая аресты, Пашинян демонстрирует намерение не ослаблять давление на Армянскую апостольскую церковь.

На этом фоне внимание привлекло сообщение армянских медиа о встрече 16 октября премьер-министра Армении с архиепископом Шааном Саргсяном, который передал Пашиняну приветствия и благословения католикоса Великого дома Киликийского Арама I.

Фархад Мамедов рассматривает эту встречу как попытку примирения Пашиняна с Армянской апостольской церковью. «То есть, речь идет не о том, что Пашинян стремится сместить Гарегина II с помощью Киликийского дома. Напротив, католикос Арам I посылает своих представителей к Пашиняну, чтобы примирить премьера с Гарегином II», - пояснил эксперт.

«С другой стороны, Пашинян активно работает над тем, чтобы все больше представителей духовенства внутри ААЦ выступали против католикоса. Это одно направление давления. Второе - это взаимодействие с внешними центрами Армянской церкви: Константинопольским патриархатом (Стамбул, Турция), Киликийским патриархатом (Бейрут, Ливан) и Иерусалимским патриархатом. С ними ведется отдельная работа - где-то удачно, где-то безрезультатно», - отметил Фархад Мамедов.

В Армении предполагают, что власти усилят давление на оппонентов, и за арестом адвоката последуют новые уголовные дела. В своей сегодняшней статье газета «Жоговурд» пишет, что власти продолжат атаки на ААЦ. Более того, они планируют низложить католикоса в 26-ю годовщину его интронизации – 27 октября. До этого же правоохранители продолжат оказывать давление на духовенство, особенно на тех, кто близок к Гарегину II, утверждает издание.

Как видно, конфликт между государственной властью и высшим духовенством в Армении обостряется, приводя к беспрецедентному напряжению в их взаимоотношениях. Стоит отметить, что противостояние между действующей властью и Армянской апостольской церковью началось далеко не сегодня. Первые признаки разногласий проявились еще в 2018 году, когда в результате бархатной революции к власти в Армении пришел Пашинян.

В то время протестное движение коснулось и в церковной среды - выявленные факты кумовства и коррупции породили громкие скандалы. Обвинив высшее духовенство в «моральном разложении и превращении Церкви в бизнес», критически настроенные представители духовенства потребовали отречения Гарегина II от титула.

Позднее в политических кругах прозвучали предложения о введении налогообложения церковного имущества. «Необходимо обсудить, почему церковь не платит налоги, и вообще с юридической точки зрения нужно пересмотреть, что делает священника, которому целуют ручки, выше, чем обычного бизнесмена, который платит налоги...» - заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. «Хватит уже играть на наших эмоциях, истории, и, уже работая в политике, идти собирать деньги у диаспоры. Продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить налоги», – добавил он.

Не обошел вниманием тему и премьер Пашинян, правда, высветив другой ракурс проблемы и призвав отказаться от «логики» превращать в храм любую конюшню: «Где есть памятник, - это памятник, нет темы для обсуждения. Но, извините, для меня есть много удивительных явлений - в Армении есть памятники истории и культуры, которые исторически зафиксированы как светские постройки, там была конюшня и т. д., но, когда заходишь, видишь свечи, воткнутые в стены, свечи горят, тут есть проблема. Дорогие люди, там была конюшня, там держали лошадей - они спали ночью, утром уходили, зачем вы свечку зажигаете в этой конюшне?».

Тем не менее, намерения армянского правительства очистить церковь от теневого бизнеса и лишить ее привилегий так и не были реализованы.

После 44-дневной войны в 2020 году начался новый виток конфликта - католикос Гарегин II публично призвал Пашиняна уйти в отставку, обвинив его в «провале национальной политики».

Кульминацией противостояния стал 2024 год, когда во главе массовых акций против демаркации армяно-азербайджанской границы встало духовное лицо - архиепископ Баграт Србазан. В истории армянской политики это было впервые, когда протестное движение возглавил высокопоставленный представитель ААЦ. Открытое выражение политической позиции, поддержка оппозиции и даже требование об отставке премьер-министра было расценено как прямое вмешательство церкви в государственные дела. Особенно, когда стали появляться сообщения о перспективах официального выдвижения на пост премьера самого Србазана.

Все это привело к резкому обострению конфликта между властью и ААЦ - вплоть до того, что Пашинян назвал ее «агентом влияния». Ситуация дошла до того, что полиция попыталась помешать Гарегину II в День Первой Республики 28 мая посетить мемориальный комплекс «Сардарапат», куда также прибыл Пашинян. Этот инцидент, по мнению наблюдателей, стал свидетельством перехода многолетнего конфликта в открытую фазу.

Поэтому последние шаги Пашиняна против церкви многими трактуются как ответ на ее активную вовлеченность в общественно-политические процессы. Вместе с тем, наблюдатели не исключают, что премьер стремится не только обновить церковные ряды, избавившись от действующего католикоса. Речь может идти о гораздо более масштабном замысле - звучат заявления о необходимости изъять у высшего духовенства право избрания католикоса и передать его гражданам Армении, а также о том, что государство должно играть в этом процессе решающую роль. Обострение противостояния дошло до обсуждения возможных изменений в конституцию Армении с целью закрепления участия государства в делах ААЦ. Эта линия сопровождается громким лозунгом: «Вернем Церковь народу».

Получится это у Пашиняна или нет – покажет время.