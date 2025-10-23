 По делу о массовых беспорядках в Гюмри арестованы тринадцать человек | 1news.az | Новости
Армения

По делу о массовых беспорядках в Гюмри арестованы тринадцать человек

First News Media11:27 - Сегодня
Тринадцать человек арестованы по делу о массовых беспорядках в Гюмри.

Об этом сообщили Sputnik Армения в пресс-службе Следственного комитета.

"В отношении несовершеннолетнего, проходящего по этому делу, применен домашний арест и подписка о невыезде", - сообщили в Следкоме.

Ранее в Следкоме сообщили, что число задержанных после акции в поддержку мэра Гюмри Вардана Гукасяна возросло до 37. Возбуждено уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках. Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте 19 человек.

20 октября сотрудники силовых структур провели обыски в здании мэрии Гюмри. После этого Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, получив от владельца порядка $10 тыс. По информации Sputnik Армения, речь идет о владельце сети магазинов "Фабрика", предпринимателе Севаке Гомцяне.

223

