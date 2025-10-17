Birbank Biznes предлагает малым предпринимателям кредиты на выгодных условиях – 10 000 AZN всего за 350 AZN в месяц

У вас есть новые идеи и большие цели? Тогда ваши мечты теперь ближе, чем когда-либо!

Если вы задумываетесь над вопросом «Как развить свой бизнес?», обязательно воспользуйтесь новым предложением от Birbank Biznes, разработанным специально для малых предпринимателей.

Все, что нужно сделать – зайти в мобильное приложение Birbank Biznes и всего в несколько кликов получить деньги на свой счёт.

Birbank Biznes запустил новую кампанию с выгодными условиями для предпринимателей, которые хотят взять кредит и реализовать свои планы без промедления. До 31 октября клиенты, оформившие микрокредит, смогут платить всего 350 манатов в месяц за каждые 10 000 манатов кредита.

Кампания действует исключительно для кредитов, оформленных через мобильное приложение Birbank Biznes, а оформление проходит без дополнительных комиссий.

Для оформления заявки: https://www.b-b.az/kqss

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.

На правах рекламы