В Новой Зеландии в детсаде 40 человек получили химические ожоги

По меньшей мере шесть человек, включая детей, получили химические ожоги в детском саду в Новой Зеландии.

Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand (RNZ).

По ее данным, инцидент произошел в пятницу, 5 декабря, в одном из детских садов новозеландского города Крайстчерч, расположенного на восточном побережье Южного острова страны. Из-за некорректного применения химикатов при использовании водной горки порядка 40 человек получили ожоги разной степени тяжести, не менее 6 из пострадавших, включая 5 детей, были госпитализированы.

"Пока нет данных о точном количестве пациентов, но мы проводим проверку состояния нескольких десятков человек. На месте работают 18 бригад аварийных служб, в том числе группа поддержки при крупных инцидентах", - приводит радиостанция заявление национальной службы скорой помощи. Отмечается, что по меньшей мере один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.

Источник: ТАСС