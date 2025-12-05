Самолет Зеленского во время визита в Ирландию «преследовали» неизвестные дроны

Недавно во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию его самолет преследовали неизвестные дроны.

Однако этот инцидент не повлиял и не заставил вносить изменения в визите.

Об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите», - сказал Литвин.

Напомним, 4 декабря издание The Guardian написало, что четыре неизвестных беспилотника следовали по маршруту полета самолета Зеленского во время его визита в Ирландию.

По данным издания, самолет приземлился в аэропорту Дублина немного раньше, чем было запланировано. При этом дроны достигли места, где ожидался пролет Зеленского, «точно в назначенное время».

Далее неизвестные беспилотники кружили над судном ВМС Ирландии, которое тайно направили в Ирландское море на фоне визита президента Украины. В Ирландии решили не сбивать дроны, а что касается корабля, то он не имел средств для нейтрализации БПЛА.

Если верить источникам издания, дроны взлетели с северо-востока Дублина и находились в воздухе до двух часов. В настоящее время инцидент расследуется. Кто запустил и управлял дронами - неизвестно.

По мнению ирландских правоохранителей, цель заключалась в том, чтобы помешать прибытию самолета Зеленского в Ирландию.

Также журналисты утверждают, что по данным службы безопасности Ирландии, дроны в аэропорту Дублина были большими, дорогими, военного класса, поэтому инцидент можно считать как гибридную атаку.

Источник: РБК-Украина