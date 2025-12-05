Азербайджанская альпинистка покорила вершину Антарктиды
Азербайджанская альпинистка Эльмира Асланова покорила высочайшую вершину Антарктиды - пик Винсон (4892 метра).
Как передает 1news.az, своими впечатлениями альпинистка поделилась на личной странице в социальных сетях.
«Друзья, эмоций очень много. Постепенно буду делиться деталями поездки. А пока я рада, что нахожусь в Антарктиде и стала ещё на шаг ближе к своей мечте. Благодарю Всевышнего!», - написала Эльмира Асланова.
Отметим, что пик Винсон входит в проект «Семь вершин».
309