Состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами - ФОТО

21 октября в Астане с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония обмена азербайджано-казахстанскими документами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев подписали «Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдар оглу Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан», «Решение номер 1 второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Казахстан по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества» и «Решение номер 2 второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Казахстан об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Казахстан».

Затем состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр юстиции Республики Казахстан Ерлан Серсембаев.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан о стратегическом партнерстве в области энергетики» обменялись министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Соглашением о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Казахстан» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

«Межведомственным меморандумом между Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики и Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Асет Иргалиев.

«Меморандумом о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратурой Республики Казахстан» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

«Межведомственным меморандумом о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Республики Казахстан по сотрудничеству в области здравоохранения» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.

«Меморандумом о сотрудничестве между Акционерным обществом «Самрук-Казына» и Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом (AZCON)» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и председатель правления Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

«Рамочным соглашением между Инвестиционным фондом «Самрук-Казына» - Азербайджанский инвестиционный холдинг и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) об учреждении совместного инвестиционного механизма» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель правления Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

«Межведомственным меморандумом о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по сотрудничеству в сфере оказания общественных услуг» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и заместитель премьер-министра Казахстана, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

«Межведомственным меморандумом о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и заместитель премьер-министра Казахстана, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

«Межведомственным меморандумом между Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Азербайджанской Республики и Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по взаимопониманию и сотрудничеству в области конкурентной политики» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Марат Омаров.