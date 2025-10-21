 Состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами - ФОТО

First News Media14:05 - Сегодня
Состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами - ФОТО

21 октября в Астане с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония обмена азербайджано-казахстанскими документами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала президенты Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев подписали «Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдар оглу Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан», «Решение номер 1 второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Казахстан по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества» и «Решение номер 2 второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Казахстан об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Казахстан».

Затем состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр юстиции Республики Казахстан Ерлан Серсембаев.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан о стратегическом партнерстве в области энергетики» обменялись министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Соглашением о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Казахстан» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

«Межведомственным меморандумом между Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики и Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Асет Иргалиев.

«Меморандумом о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратурой Республики Казахстан» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

«Межведомственным меморандумом о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Республики Казахстан по сотрудничеству в области здравоохранения» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.

«Меморандумом о сотрудничестве между Акционерным обществом «Самрук-Казына» и Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом (AZCON)» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и председатель правления Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

«Рамочным соглашением между Инвестиционным фондом «Самрук-Казына» - Азербайджанский инвестиционный холдинг и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) об учреждении совместного инвестиционного механизма» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель правления Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

«Межведомственным меморандумом о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по сотрудничеству в сфере оказания общественных услуг» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и заместитель премьер-министра Казахстана, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

«Межведомственным меморандумом о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и заместитель премьер-министра Казахстана, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

«Межведомственным меморандумом между Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Азербайджанской Республики и Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по взаимопониманию и сотрудничеству в области конкурентной политики» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Марат Омаров.

Поделиться:
427

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного ...

Политика

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Повестка Президента

Партнерство, соединяющее континенты: Азербайджан и Казахстан на пути ...

Общество

В Баку частично перекроют центральный проспект

Xроника

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане - ФОТО

Состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами - ФОТО

В Астане состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан - ФОТО

В Астане представлен совместный проект «Развитие Среднего коридора» - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости

Президент Ильхам Алиев принял командующего Центральным командованием США - ФОТО

Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ - ФОТО

В Астане состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане - ФОТО

Сегодня, 17:15

Совместное содержание животных на рынках грозит эпидемией - ФОТО

Сегодня, 16:57

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Сегодня, 16:42

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Сегодня, 16:30

На Ассамблее Межпарламентского Союза состоялись обсуждения на тему защиты гуманитарных норм - ФОТО

Сегодня, 16:20

Партнерство, соединяющее континенты: Азербайджан и Казахстан на пути формирования нового евразийского порядка

Сегодня, 16:15

Россия выступила против идеи Трампа об остановке войны по линии фронта

Сегодня, 16:05

В Баку частично перекроют центральный проспект

Сегодня, 16:00

На автомагистралях Азербайджана в эту дату ограничат видимость

Сегодня, 15:42

Роман Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»

Сегодня, 15:28

Папоян рассказал о маршруте поставок казахстанского зерна через Азербайджан

Сегодня, 15:20

В отношении Рамиза Мехтиева проводились комплексные оперативно-технические мероприятия

Сегодня, 15:15

Свыше 40 человек были привлечены к работе в подпольной сети онлайн-казино

Сегодня, 15:08

Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюм - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых диверсантов

Сегодня, 14:35

Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 14:32

Армения приветствует заявление президента Азербайджана

Сегодня, 14:29

Space TV получил предупреждение за показ свадьбы близких родственников

Сегодня, 14:27

Гарегин II лишил сана взбунтовавшегося священника

Сегодня, 14:25

Павел Дуров намерен выкупить украденные из Лувра драгоценности

Сегодня, 14:23
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10