Президент Азербайджана утвердил «Концепцию надежного партнера»

First News Media17:28 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Концепции надежного партнера».

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Кабинету министров поручено осуществлять контроль над координацией мер, предусмотренных данной концепцией, и ее исполнением и раз в год информировать главу государства о состоянии исполнения мер, предусмотренных в концепции.

Мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в концепции, будет проводить Центр анализа экономических реформ и коммуникации на основе заказа Кабинета министров.

