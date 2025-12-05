В Азербайджане до 2030 года построят 21 учреждение профобразования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с усилением потенциала системы профессионального образования.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Данным распоряжением предписано в 2026‒2030 годах построить 21 отвечающее современным стандартам учреждение профобразования и капитально отремонтировать еще 2 таких заведения.

Кабинету министров поручено в четырехмесячный срок утвердить план мероприятий по усилению потенциала системы профобразования в Азербайджане и уведомить Президента.

Министерству науки и образования поручено утвердить список предусмотренных к строительству и ремонту учебных заведений, подготовить распределение требуемых для этой цели финансовых средств по годам и представить его в течение месяца Госнефтефонду Азербайджана.

В свою очередь Госнефтефонду поручено предусмотреть финансовые средства, необходимые для осуществления указанных выше мер в ежегодно составляемом бюджете Фонда.