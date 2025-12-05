Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну поздравительное письмо по случаю национального праздника королевства.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Сегодня существует большой потенциал для развития связей между Азербайджаном и Таиландом. Верю, что, используя эти возможности на благо наших народов, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружественных связей, расширения нашего плодотворного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней платформах», - говорится в письме.

Глава Азербайджанского государства пожелал королю крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Таиланда – спокойствия и благополучия.