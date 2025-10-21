Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисе

Парламент Армении не принял в повестку дня пленарного заседания заявление "О национальном кризисе и срыве управления" (24 голосами "за" при 48 "против" и 2 воздержавшихся).

За проект, составленный фракцией "Честь имею", также проголосовали депутаты другой оппозиционной фракции - "Армения". Правящая сила, "Гражданский договор", проголосовала против, передают армянские СМИ.

Глава фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян также заявил, что его фракция будет отклонять все мертворожденные проекты импичмента.

Воздержались от голосования депутаты Овик Агазарян и Акоп Асланян, вышедшие из состава правящей фракции. Перед голосованием Агазарян заявил, что при встрече с Мамиджаняном от себя и от имени Акопа Асланяна заявил, что "не будут торпедировать процесс импичмента", но у него остались вопросы, которые нуждаются в уточнении.

Параллельно с заявлением "Честь имею" инициировала процесс импичмента. Однако для ввода проекта в оборот нужны в общей сложности 36 голосов, для успешного голосования – 54. Суммарно у "Армении" и "Честь имею" 34 голоса. Независимые депутаты Овик Агазарян и Акоп Асланян свои голоса так и не предоставили для запуска процесса.